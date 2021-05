De Nederlandse volleybalsters hebben maandag hun derde overwinning in de Nations League geboekt. Oranje was in drie sets te sterk voor Thailand, dat vanwege coronabesmettingen een aantal speelsters heeft moeten thuislaten.

Nederland speelde wisselvallig in Rimini, maar was wel duidelijk te sterk voor het Aziatische team. De setstanden waren 25-20, 25-9 en 25-18.

De ploeg van Avital Selinger won vorige week van België en Rusland en verloor van Duitsland. Thailand, de nummer vijftien van de wereld, heeft alleen nog maar verloren in de Nations League.

Alle wedstrijden worden in een bubbel in het Italiaanse Rimini afgewerkt. Dinsdag en woensdag volgen zwaardere opgaven voor Oranje met wedstrijden tegen de Verenigde Staten en wereldkampioen Servië.

Buijs topscorer bij Oranje

Selinger begon tegen Thailand met spelverdeler Britt Bongaerts, Nika Daalderop, Elles Dambrink, Indy Baijens, Eline Timmerman, Anne Buijs en libero Myrthe Schoot in de basis, maar wisselde flink door tijdens de partij. Zo kwam Juliët Lohuis voor het eerst dit toernooi in actie in de overwegend jonge ploeg.

In de eerste set konden de Thaise vrouwen Oranje tot 15-15 bijhouden, maar daarna ging het snel met twee keer setwinst.

In de derde set speelde wisselvalligheid Oranje opnieuw parten, maar de zege kwam nooit in gevaar. Aanvoerder Buijs was met dertien punten de topscorer van de ploeg.