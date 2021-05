Voor de vijfde keer in korte tijd heeft een fan voor opschudding gezorgd in de play-offs van de NBA. Een supporter van Boston Celtics is zondag gearresteerd nadat hij een flesje water gooide naar Brooklyn Nets-basketballer Kyrie Irving.

Het flesje vloog rakelings langs het hoofd van de 29-jarige Irving, die tussen 2017 en 2019 voor de Celtics speelde. Beveiligers wisten de dader snel te pakken te krijgen. Hij werd met handboeien om de TD Garden uitgevoerd.

"We worden behandeld alsof we in een menselijke dierentuin zijn", zei Irving, die met de Nets een 126-141-zege boekte in Boston en zo een voorsprong van 3-1 nam in de best-of-sevenserie.

"De mensen hier vinden dat ze het recht hebben om zoiets te doen, omdat ze betaald hebben voor een kaartje. Maar dit is geen theater, we gooien niet met tomaten of andere dingen naar mensen."

Irving vertrok in 2019 van de Celtics naar de Nets en werd daardoor zondag bij ieder balcontact uitgefloten door de fans in Boston. De Amerikaan liet zich daar niet door afleiden en was met 39 punten en elf rebounds een van de uitblinkers. Ook de twee andere twee supersterren van de Nets waren op dreef. Kevin Durant noteerde 42 punten en James Harden had 23 punten en achttien assists.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om te kijken hoe het flesje water vanaf de tribunes naar Kyrie Irving wordt gegooid.

Durant: 'We zitten niet in het circus'

Toch ging het na de wedstrijd vooral over de fans, en dat was niet voor het eerst deze play-offs. Vorige week kreeg Russell Westbrook (Washington Wizards) in Philadelphia een bak popcorn over zich heen gegooid, in New York spuugde een toeschouwer naar Trae Young (Atlanta Hawks) en Utah Jazz schorste drie toeschouwers voor het racistisch bejegenen van familieleden van Ja Morant (Memphis Grizzlies).

"Ik weet dat iedereen vanwege de pandemie anderhalf jaar thuis heeft gezeten, mensen zijn daardoor gespannen", zei Durant. "Maar als je naar zulke wedstrijden gaat, moet je beseffen: wij zijn ook gewoon mensen. We zijn geen dieren, we zitten niet in het circus."

"Als je naar een wedstrijd komt, draait het niet alleen om jou als fan. Toon een beetje respect voor de sport. De mensen in Boston zijn waarschijnlijk nog steeds boos op Kyrie, maar dat is geen reden om zo kinderachtig te doen. Hopelijk hoeven we hier dit jaar niet meer terug te komen."

De Nets kunnen zich dinsdag met een zege in New York verzekeren van een plek in de tweede ronde van de play-offs.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de reactie van Kyrie Irving te bekijken na de wedstrijd in Boston.