Rinus van Kalmthout houdt ondanks het mislopen van een podiumplek een goed gevoel over aan zijn achtste plek in de Indy 500. De Nederlander deed zondag lange tijd vooraan mee en reed in totaal 32 ronden aan de leiding, maar viel terug door een een mislukte laatste pitstop.

"Natuurlijk had ik liever willen winnen, maar ik ben erg tevreden met mijn eigen prestatie", zei de twintigjarige Van Kalmthout na afloop van de prestigieuze Amerikaanse race. "Het geluk was niet aan onze zijde. The Speedway heeft zijn eigen wetten en daar moeten we ons bij neerleggen."

Van Kalmthout veroverde aan het begin van Indy 500 de leiding en was een groot deel van de race voorin te vinden. Na zijn derde pitstop viel de Hoofddorper wat terug en door een mislukte laatste pitstop kon hij een podiumplek vergeten. De bandenwissel ging traag en hij werd opgehouden door een andere coureur.

"Tot de laatste pitstop ging het geweldig en had ik het gevoel dat ik mee kon doen om de melk", doelde Van Kalmthout op de melkdouche die de winnaar traditiegetrouw krijgt. "Een paar ongelukkige momenten in die laatste serie pitstops deden ons de das om. Het is balen, maar ik doe er niks meer aan."

Rinus van Kalmthout kon door een mislukte laatste pitstop niet meedoen om de zege. Foto: Getty Images

'De maand mei was echt geweldig'

De zege in de Indy 500 ging voor de vierde keer naar Hélio Castroneves, die de Spanjaard Álex Palou in een spannend duel aftroefde. Het podium werd gecompleteerd door de Fransman Simon Pagenaud.

Van Kalmthout deed het met zijn achtste plek wel een stuk beter dan vorig jaar, toen hij door een mislukte pitstop aan het begin van de race slechts als twintigste over de finish kwam. 'Veekay' kan sowieso terugkijken op een sterke maand, want twee weken geleden won hij als derde Nederlander ooit een IndyCar-race.

"Al met al was de maand mei echt geweldig. Ik ben heel erg trots op iedereen bij Ed Carpenter Racing. De auto was ongelooflijk snel", aldus Van Kalmthout in een korte reactie op Twitter.