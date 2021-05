Rinus van Kalmthout is zondag bij de Indy 500 als achtste geëindigd. De prestigieuze Amerikaanse race werd voor de vierde keer gewonnen door Hélio Castroneves, die een bloedstollend gevecht met de Spanjaard Álex Palou in zijn voordeel besliste.

De twintigjarige Van Kalmthout lag in de beginfase een tijdje aan de leiding en deed lange tijd vooraan mee, maar door een mislukte laatste pitstop viel hij terug.

De coureur van Ed Carpenter Racing, die eerder deze maand als derde Nederlander een race in de IndyCar Series won, verbeterde zich wel ten opzichte van vorig jaar. Toen moest hij bij zijn debuut in de Indy 500 - ook mede door een mislukte pitstop - genoegen nemen met de twintigste plaats.

De 46-jarige Castroneves liet de 22 jaar jongere Palou een halve seconde achter zich. Het podium werd gecompleteerd door Simon Pagenaud, die twee jaar geleden triomfeerde op de Indianapolis Motor Speedway.

Castroneves won de Indy 500 eerder in 2001, 2002 en 2009. Met vier overwinningen is hij nu samen met de Amerikanen A.J. Foyt, Al Unser Sr. en Rick Mears gedeeld recordhouder.

Met 140.000 toeschouwers was de Indy 500 het best bezochte sportevenement sinds de uitbraak van de coronapandemie vorig jaar. De helft van de totale capaciteit van de Indianapolis Motor Speedway werd benut.

Van Kalmthout pakt al snel de leiding

Van Kalmthout kende een uitstekende start en behield zijn derde plaats. Hij ging meteen op jacht naar de eerste plaats en hij nam al in de derde ronde de leiding. Die raakte hij kwijt door zijn eerste pitstop.

Kort daarna moest de race voor het eerst geneutraliseerd worden door een crash van Stefan Wilson in de pitstraat. Ondertussen raakte Scott Dixon, de winnaar van 2008, in de problemen en viel de Nieuw-Zeelander ver terug.

Na de eerste serie pitstops had Van Kalmthout de eerste plek verloren aan Colton Herta. Bij de hervatting van de race nam de Nederlander de leiding even over, maar werd hij al snel gepasseerd door Conor Daly.

'VeeKay' halverwege op tweede plaats

'VeeKay' heroverde de eerste plek na de tweede serie pitstops, maar raakte die binnen een paar ronden weer kwijt aan Daly. Halverwege de race reed de Hoofddorper nog op de tweede plek, maar na zijn derde pitstop viel hij terug naar de vierde plek.

Met nog tachtig rondes voor de boeg werd de race voor de tweede keer geneutraliseerd door een stevige crash van Graham Rahal. De Amerikaan verloor een wiel na zijn pitstop en knalde vervolgens hard in de muur. Hij stapte ongedeerd uit.

Na de hervatting van de race hield Van Kalmthout stand op de vierde plek, maar na de voorlaatste serie pitstops moest hij een plek inleveren. Door een mislukte laatste pitstop viel 'VeeKay' ver terug. Hij werkte zich nog wel iets op naar voren, maar moest genoegen nemen met de achtste plaats.

Vooraan volgde een bloedstollend gevecht tussen Palou en Castroneves, die continu stuivertje wisselden. Uiteindelijk besliste de Braziliaanse routinier de strijd in zijn voordeel.