Thom de Boer heeft zondag bij zwemwedstrijden in Monaco zijn eigen Nederlands record op de 50 meter vrije slag met meer dan een tiende aangescherpt.

De 29-jarige De Boer won de 50 vrij bij de Mare Nostrum Swim Tour in 21,62. Daarmee was hij twaalf honderdsten sneller dan zijn toptijd van vorig jaar december in Rotterdam (21,74).

De Noord-Hollander zwom dit weekend in totaal vijf keer de 50 vrij in Monaco. "Het ging goed, iedere keer een stapje sneller. Dit geeft me veel vertrouwen, ik heb lekker geracet tegen de grote mannen."

De Boer werd vorige week bij de EK langebaan in Boedapest vierde op de 50 vrij. Hij mag komende zomer in Tokio op dit onderdeel meedoen aan de Olympische Spelen.

In totaal waren er vier Nederlandse zeges in Monaco. Kira Toussaint won de 50 (27,67) en 100 meter rugslag (59,41) en Arjan Knipping was de beste op de 400 meter wisselslag (4.16,24).