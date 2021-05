Anouk Vetter heeft zich zondag als derde Nederlandse meerkampster geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio. De 28-jarige atlete eindigde als tweede bij de prestigieuze zevenkamp in Götzis en en voldeed ruim aan de olympische limiet.

Vetter verzamelde in twee dagen tussen de Oostenrijkse bergen 6.536 punten. De limiet voor deelname in Tokio stond op 6.420 punten.

Alleen de Hongaarse Xénia Krizsán deed het beter in Götzis, met 6.651 punten. Vetter bleef precies honderd punten onder haar vier jaar oude Nederlands record.

Emma Oosterwegel, die op basis van de wereldranglijst al zeker was van een olympisch ticket, eindigde met een persoonlijk record van 6.308 punten als zevende.

Nadine Broersen is de derde Nederlandse meerkampster in Tokio. Zij raakte zaterdag bij het hoogspringen, het tweede onderdeel, geblesseerd aan aan haar enkel en trok zich uit voorzorg terug voor de 200 meter, het vierde onderdeel.

Vetter nam lange pauze na WK van 2019

Vetter deed vijf jaar geleden in Rio de Janeiro voor het eerst mee aan de Spelen. Ze eindigde toen als tiende.

De Europees kampioene van 2016 werkte in Götzis haar eerste zevenkamp af sinds de WK van 2019 in Doha. Daar stopte ze na zes onderdelen, om vervolgens een lange pauze te nemen om na te denken over haar toekomst als atlete. In februari 2020 maakte ze haar rentree bij de NK indoor.