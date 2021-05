De Nederlandse 3x3-basketballers zijn nog één zege verwijderd van plaatsing voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Oranje bereikte zondag knap de halve finales van het olympisch kwalificatietoernooi in het Oostenrijkse Graz.

Nederland verraste in de kwartfinales regerend wereldkampioen Verenigde Staten met 21-16. De ploeg van bondscoach Brian Benjamin leidde bijna de hele wedstrijd. Julian Jaring was met zeven punten de topscorer van Nederland.

In de halve finales speelt Nederland zondagavond tegen Frankrijk, dat met 21-19 te sterk was voor Brazilië. De winnaar verdient een ticket voor de Spelen. De eerste drie van het OKT krijgen namelijk een olympisch startbewijs.

Nederland schaarde zich zaterdag dankzij overwinningen op Oostenrijk (17-15) en Kroatië (22-16) bij de laatste acht.

De Nederlandse 3x3-basketbalsters werden zaterdag in de groepsfase uitgeschakeld op dit OKT. Oranje won weliswaar ook de laatste twee pouleduels, 16-14 tegen Belarus en 22-3 tegen Sri Lanka, maar dat was onvoldoende voor de kwartfinales.

Komende week is in Hongarije (4 tot en met 6 juni) het laatste OKT. Bij dat toernooi is zowel bij de vrouwen als mannen nog één ticket voor de Spelen te krijgen. Het 3x3-basketbal staat in Tokio voor het eerst op het olympische programma.