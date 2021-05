De Nederlandse 3x3-basketballers hebben zich zondag geplaatst voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio, waar deze sport voor het eerst op het programma staat. Oranje bereikte knap de finale van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Oostenrijkse Graz.

Nederland (Arvin Slagter, Jessey Voorn, Julian Jaring en Dimeo van der Horst) verraste in de kwartfinales regerend wereldkampioen Verenigde Staten (21-16) en won vervolgens in de cruciale halve eindstrijd van Frankrijk (21-13).

Bij het OKT in Graz krijgt de top drie een olympisch ticket, waardoor een finaleplek genoeg is voor een startplek in Tokio.

Nederland schaarde zich zaterdag dankzij overwinningen op Oostenrijk (17-15) en Kroatië (22-16) bij de laatste acht, nadat de ploeg van bondscoach Brian Benjamin de groepsfase was begonnen met twee nederlagen.

"Het was bijna klaar dit toernooi, maar we bleven erin geloven", aldus Van der Horst. "Ik ben heel erg blij, het is een sprookje."

Nederlandse vrouwen redden het (nog) niet

De Nederlandse 3x3-basketbalsters werden zaterdag in de groepsfase uitgeschakeld bij het OKT. Oranje won weliswaar ook de laatste twee pouleduels, 16-14 tegen Belarus en 22-3 tegen Sri Lanka, maar dat was onvoldoende voor de kwartfinales.

Komende week is in Hongarije (4 tot en met 6 juni) het laatste OKT. Bij dat toernooi is zowel bij de vrouwen als mannen nog één ticket voor de Spelen te krijgen. Het 3x3-basketbal staat in Tokio voor het eerst op het olympische programma.