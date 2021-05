Eva de Goede heeft zondag veel sneller dan verwacht na een polsbreuk haar rentree gemaakt bij de Nederlandse hockeysters. De aanvoerder won met Oranje, dat al zeker was van de titel, in Antwerpen de laatste wedstrijd in de Pro League van België: 0-3.

De Goede liep de blessure begin april op tijdens een duel van haar club Amsterdam in de Euro Hockey League en moest worden geopereerd. Ze vreesde het EK en de Olympische Spelen te moeten missen, maar daar is nu dus geen sprake meer van.

De tweevoudig beste hockeyster van de wereld begon tegen België, dat als zevende eindigde van de negen deelnemende landen, in de basis en kon in haar 236e interland ogenschijnlijk vrijuit spelen. Ze had wel een brace om haar linkerpols.

Nederland kwam in het eerste kwart op een 0-1-voorsprong door een doelpunt van Marloes Keetels en liep in het derde kwart uit naar 0-3 dankzij treffers van Frédérique Matla (strafbal) en Caia van Maasakker (rebound bij een strafcorner).

Oranje werd vrijdag uitgeroepen tot winnaar van de Pro League, omdat als gevolg van de reisbeperkingen vanwege het coronavirus niet alle wedstrijden die dit seizoen op het programma stonden gespeeld kunnen worden.

De hockeysters vieren het doelpunt tegen België. De hockeysters vieren het doelpunt tegen België. Foto: Pro Shots

Nederland heeft veruit beste puntenpercentage

Nederland zou het ook nog twee keer tegen zowel Australië als Nieuw-Zeeland opnemen, maar die landen kunnen niet naar Europa komen. De internationale hockeyfederatie FIH heeft besloten die wedstrijden ook niet meer te laten afwerken.

Omdat de deelnemers niet op een gelijk aantal gespeelde duels uitkomen, kijkt de FIH voor het opmaken van de eindstand naar het behaalde puntenpercentage. Met 87,88 procent scoort Nederland veruit het best.

De ploeg van bondscoach Alyson Annan won negen van de elf wedstrijden en zegevierde één keer via shoot-outs. Alleen van Argentinië werd een keer verloren (2-0 in februari). In 2019 greep Nederland ook de titel in de eerste editie van de Pro League.

Het EK in Amstelveen duurt van 4 tot en met 13 juni. De Olympische Spelen in Tokio zijn van 23 juli tot en met 8 augustus. Nederland moet het op het EK waarschijnlijk wel stellen zonder Lidewij Welten, die kampt met een hamstringblessure.