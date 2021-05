Fabio Quartararo heeft zondag de emotionele MotoGP-race in Italië op zijn naam geschreven. De Yamaha-coureur droeg zijn overwinning op aan Jason Dupasquier, de Moto3-rijder die eerder op de dag overleed.

Quartararo boekte op het circuit van Mugello zijn derde overwinning van het seizoen. Achter de Fransman werd Miguel Oliveira tweede en was Joan Mir de nummer drie.

De 22-jarige Quartararo was direct na zijn overwinning zichtbaar ontdaan door het overlijden van Dupasquier eerder op de dag. De negentienjarige Zwitser bezweek aan de verwondingen die hij zaterdag tijdens de kwalificatie in Italië had opgelopen bij een harde val.

Quartararo wees onder meer naar boven en toonde de Zwitserse vlag. "Iedere keer dat ik door bocht 9 reed (Dupasquier viel daar, red.), dacht ik aan Jason", zei hij. "Dit was een vreemde dag, met veel emoties voor de start. Ik heb nu ook geen geweldig gevoel. Ik win de race, maar we verliezen een van onze vrienden."

Voor aanvang van de MotoGP-race werd al een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Dupasquier, wiens team Prüstel GP eerder op de dag niet startte in de Moto3-race. Ook die wedstrijd ging ondanks het drama door.

Met zes van de negentien MotoGP-races achter de rug leidt Quartararo met 105 punten riant in de strijd om de wereldtitel. Achter hem is Johann Zarco van Ducati met 81 punten de nummer twee en staat Francesco Bagnaia, die uitviel in Italië, met 79 punten derde.

Bendsneyder pakt punt in Moto2

Iets eerder op de dag werd Bo Bendsneyder vijftiende bij de Moto2-race op het bedrukte Mugello. De 22-jarige Rotterdammer, twee weken geleden vijfde in Le Mans, kwam als vijftiende over de finish.

De zege ging naar de Australiër Remy Gardner, die in de laatste ronde de Spanjaard Raúl Fernández aftroefde in de strijd om de zege. Na afloop verliep de podiumceremonie net als bij de overige races sober.

Bendsneyder reed in vijf van de zes Moto2-races van het seizoen in de punten. Met een totaal van 25 punten bezet hij de twaalfde plaats in het klassement.