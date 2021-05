De Nederlandse beachvolleyballers Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde hebben zondag brons gepakt op het prestigieuze World Tour-toernooi in Sotsji.

Varenhorst en Van de Velde moesten het in de halve finales afleggen tegen Cherif Younousse en Tijan Ahmed uit Qatar (21-12, 18-21 en 13-15), maar versloegen daarna de Italianen Enrico Rossi en Adrian Ignacio Carambula in de wedstrijd om de derde plaats: 21-16, 26-28 en 15-9.

De Nederlanders lieten in de tweede set tegen Rossi/Carambula nog twee matchpoints onbenut, maar in de beslissende derde set waren ze duidelijk te sterk voor de twee Italianen.

"Het was heel leuk om weer voor publiek te spelen", zei Van de Velde op het Russische zand, met tientallen fans op de tribunes. "We moesten van de eerste tot en met de laatste partij zo hard vechten, maar dat hebben we als team gedaan", aldus Varenhorst.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, die brons pakten bij de Olympische Spelen van Rio 2016, werden in Sotsji al in de eerste knock-outronde uitgeschakeld. Bij de vrouwen eindigden Sanne Keizer en Madelein Meppelink in Sotsji op de vijfde plek.

Varenhorst en Van de Velde zijn nog niet zeker van de Spelen van Tokio (23 juli-8 augustus). Ze pakken door hun bronzen plak in Rusland flink wat punten voor de olympische ranking. Sotsji was het voorlaatste toernooi voor het einde van de kwalificatieperiode (13 juni).