De Nederlandse volleyballers hebben zondag in de Nations League in Rimini hun derde nederlaag in drie dagen tijd geleden. Iran was in drie sets te sterk: 25-18, 25-23 en 30-28.

Oranje was het prestigieuze landentoernooi vrijdag al begonnen met een 3-1-nederlaag in sets tegen Japan. Een dag later werd tegen Rusland een 2-0-voorsprong uit handen gegeven.

Diagonaal Stijn van Tilburg, midden Maikel van Zeist en libero Steven Ottevanger kregen in het duel met Iran voor het eerst een basisplaats van bondscoach Roberto Piazza. Sterspeler Nimir Abdelaziz kwam pas later in de ploeg, maar nam wel de meeste punten voor zijn rekening: elf.

Abdelaziz kwam in de derde set bij een achterstand van 13-9 binnen de lijnen en onder zijn leiding kwam Oranje nog knap terug. Op 24-23 en 25-24 kreeg Nederland een setpunt, maar tot setwinst kwam het niet. Op 29-28 maakte Iran, de nummer negen van de wereldranglijst, het af.

Slovenië is volgende Oranje-opponent

Aan de Nations League doen de zestien beste landen ter wereld mee. Oranje mocht in de jaarlijkse competitie, die tot 2018 de World League heette, de plaats innemen van China. De Chinezen hadden zich teruggetrokken.

Nederland nam tussen 1990 en 2017 21 keer deel aan de World League, maar speelde de laatste jaren op het tweede niveau. In 2013 deed Oranje voor het laatst mee in de hoogste divisie.

De ploeg van Piazza komt donderdag weer in actie, wanneer Slovenië de tegenstander is. De Slovenen staan na twee wedstrijden op één zege en één nederlaag.