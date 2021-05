Moto3-rijder Jason Dupasquier is zondag overleden aan de verwondingen die hij zaterdag opliep bij een harde val tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. De Zwitser was pas negentien jaar.

Dupasquier ging tussen bocht negen en tien onderuit en werd direct na zijn val vermoedelijk geraakt door de motor van de achter hem rijdende Ayumu Sasaki, die eveneens ten val kwam.

De jonge Zwitser werd lange tijd behandeld op het circuit van Mugello en vervolgens per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis van Florence. Daar overleed hij zondag aan zijn verwondingen.

Dupasquiers team Prüstel GP was aangeslagen en liet eerder op zondag al weten niet van start te gaan bij de race in Italië, die ondanks de situatie doorging. De motoren van Prüstel GP bleven in de pits staan, voorzien van een sticker met de boodschap 'Keep fighting, Jason'.

Het nieuws over het overlijden van Dupasquier kwam vlak voor de Moto2-race op Mugello. Die race ging ook door, maar de podiumceremonie verliep sober. Voor de MotoGP-race was er op de startgrid een minuut stilte voor Dupasquier.

Dupasquier debuteerde vorig jaar in de Moto3. Hij pakte toen geen enkel WK-punt. Dit seizoen reed hij in alle vijf GP's wel in de punten. De teller stond al op 27 punten, waarmee de Zwitser de tiende plek in het WK-klassement innam.