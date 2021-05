Atlete Diane van Es heeft zaterdag bij wedstrijden in Nijmegen voldaan aan de olympische limiet op de 5.000 meter. De 22-jarige Nederlandse finishte bij de zogenoemde Next Generation Athletics als derde in een tijd van 15.07,52 minuten.

Van Es, die lid is van atletiekvereniging PAC uit Rotterdam, bleef daarmee drie seconden onder de olympische norm van 15.10. Ze deed nog nooit eerder mee aan de Spelen.

De Australische Isobel Batt Doyle won in Nijmegen in een tijd van 15.04,10. Ook de Oegandese Esther Chebet (15.04,89) en Batt Doyles landgenote Rose Davies (15.08,48) doken onder de olympische limiet.

Maureen Koster, die vooraf eveneens mikte op een tijd van onder de 15.10, viel na ongeveer tien minuten uit. Voor die Nederlandse, die er vijf jaar geleden wel bij was op de voorgaande Spelen in Rio de Janeiro, komt plaatsing voor de Spelen dus in het gedrang.

Richard Douma slaagde er niet in om te voldoen aan de olympische limiet op de 1.500 meter. De Nederlander eindigde als vierde in een tijd van 3.38,43, terwijl de norm staat op 3.35.

De Spelen beginnen op 23 juli in Tokio. De weerstand tegen het doorgaan van het grootste sportevenement ter wereld wordt steeds groter onder de Japanse bevolking, maar het internationaal olympisch comité (IOC) denkt voorlopig niet aan afgelasting.