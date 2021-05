Joost Luiten heeft zich weer in de top tien genesteld bij Made in HimmerLand, een toernooi van de Europese Tour in Denemarken. De Nederlandse golfer legde zaterdag een sterke derde ronde af.

De 35-jarige Luiten kwam uit op 66 slagen, waarmee hij vijf slagen onder par bleef. Hij liet zes birdies en een bogey noteren.

Dankzij die sterke derde ronde klimt Luiten naar de gedeelde tiende plaats. De Zuid-Hollander staat op een totaal van 204, negen slagen onder par. Daarmee heeft hij vijf slagen achterstand op de Oostenrijker Bernd Wiesberger, die alleen aan de leiding gaat.

Luiten begon het toernooi in Denemarken goed en stond na de openingsronde op de gedeelde tiende plek. Na de tweede dag zakte hij in het klassement, maar zaterdag herstelde hij zich dus.

Luiten maakt rentree na ernstige buikklachten

Luiten maakt in Denemarken na een afwezigheid van ruim drie weken zijn rentree. Hij keerde in het eerste weekend van mei vanwege heftige buikpijn met spoed terug uit Tenerife, waar hij meedeed aan een toernooi. Een Spaanse arts wilde hem daar meteen opereren, maar Luiten koos voor een tweede diagnose in eigen land. Een ingreep bleek niet noodzakelijk.

Wil Besseling slaagde er tijdens de derde ronde niet in om zich te herstellen. Hij ging rond in zeventig slagen en bezet met 207 slagen de gedeelde 35e plaats.

Het toernooi in Denemarken wordt zondag afgesloten.