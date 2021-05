Moto3-coureur Jason Dupasquier is zaterdag zwaargewond geraakt bij een ernstig ongeluk tijdens de kwalificatie van de GP van Italië. De negentienjarige Zwitser werd bij een valpartij overreden door een motor van een achterligger.

Het ongeluk gebeurde tijdens de tweede sessie van de kwalificatie op het circuit van Mugello. Bij het uitkomen van de negende bocht verloor Dupasquier op de kerbstones de controle over zijn motor, waarna hij hard tegen het asfalt ging.

Zijn achterligger Ayumu Sasaki kon Dupasquier niet meer ontwijken en reed met zijn motor over de jonge Zwitser, waarna hij gelanceerd werd en na een metershoge vlucht eveneens hard op de baan landde. Dupasquier bleef roerloos op het asfalt liggen.

De coureur van CarXpert Prüstel werd een half uur lang op het asfalt behandeld door hulpverleners, waarna hij met een traumahelikopter naar het ziekenhuis van Florence is gebracht. Behalve dat Dupasquier zwaargewond is, is verder niets over zijn toestand bekend. Sasaki bleef ongedeerd.

Fabio Quartararo droeg later op de middag zijn poleposition in de MotoGP op aan Dupasquier. "Ik hoop dat hij oké is", zei de Italiaanse klassementsleider in de hoogste motorklasse. "Ik bid voor hem en zijn familie."