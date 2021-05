Femke Bol heeft zaterdag met een fraaie race een Nederlands record gelopen op de 400 meter. De atlete snelde in het Belgische Oordegem naar een nieuwe nationale toptijd van 50,56 seconden.

De 21-jarige Bol was daarmee twee tienden sneller dan de oude toptijd van Lisanne de Witte, die in 2018 in Berlijn 50,77 noteerde. Bol heeft met een tijd van 50,63 ook het Nederlandse indoorrecord op de 400 meter op haar naam staan.

De Amersfoortse, die in maart de Europese titel op de 400 meter indoor veroverde, won de race in België daarnaast met veel overmacht. Ze had bijna drie tellen voorsprong op nummer twee Kalyl Amaro (53,24). Laura de Witte werd derde in 53,82.

Bol heeft sinds vorig jaar juli ook al het Nederlands record op de 400 meter horden op haar naam staan. In Papendal liep ze destijds 53,79 seconden.

Op de Olympische Spelen in Tokio zal Bol ook actief zijn op de 400 meter horden, net als op de gemengde 4x400 meter en de 4x400 meter voor vrouwen.