De Nederlandse rugbyers zijn zaterdag gepromoveerd naar het Europe Championship, de hoogst haalbare Europese competitie. Oranje won in Waterloo na een spannende wedstrijd met 23-21 van België.

Nederland leek aanvankelijk op een eenvoudige zege af te stevenen. De ploeg van de Nieuw-Zeelandse bondscoach Zane Gardiner stond halverwege op een 10-0-voorsprong en liep na rust zelfs uit naar 13-0.

België kwam echter terug tot 13-14, maar in de slotfase was Nederland net iets effectiever. Daardoor konden de manschappen van Gardiner na afloop een groot feest vieren op het veld.

Nederland kroonde zich vorig jaar juli tot winnaar van de Europe Trophy 2019/2020, maar moest bijna een jaar wachten op het play-offduel met de nummer laatst uit het Championship, België.

Het is voor het eerst in twintig jaar dat Nederland terugkeert op het hoogste Europese niveau. In de nieuwe competitie, die dit voorjaar al van start is gegaan, neemt Oranje het op tegen Portugal, Georgië, Roemenië, Spanje en Rusland.