De Nederlandse volleyballers hebben zaterdag in de Nations League een 2-0-voorsprong uit handen gegeven tegen Japan. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza verloor in het Italiaanse Rimini met 2-3.

Nederland leek de zege op de nummer negen van de wereldranglijst niet meer te kunnen ontgaan nadat de eerste twee sets tot twee keer toe nipt werden gewonnen (25-22 en 25-23), maar na de verloren derde set (22-25) stortte Oranje helemaal in. De vierde (17-25) en vijfde set (8-15) gingen kansloos verloren.

Het is de tweede achtereenvolgende nederlaag van Nederland in de Nations League. Vrijdag gingen de volleyballers in de openingswedstrijd met 1-3 onderuit tegen Rusland, de nummer vier ter wereld. Zondag neemt de ploeg van bondscoach Piazza het op tegen Iran, dat eveneens de eerste twee duels verloor.

Aan de Nations League, die tot 2018 nog de World League heette, doen de beste zestien landen ter wereld mee. Nederland, momenteel de mondiale nummer vijftien, neemt in de jaarlijkse intercontinentale landencompetitie van wereldvolleybalbond FIVB de plaats in van China, dat zich terugtrok.

Nederland deed tussen 1990 en 2017 21 keer mee aan de World League, maar kwam in de laatste jaren op het tweede niveau van die competitie uit. In 2013 speelde Oranje voor het laatst in de hoogste divisie.