Alle volwassenen in Nederland mogen vanaf 5 juni weer voor het grootste deel sporten zonder 1,5 meter afstand te houden. Het gaat om sporten - in groepen van maximaal vijftig personen - waarbij het normaal gesproken niet mogelijk is om afstand te houden. Dat heeft premier Mark Rutte vrijdag bekendgemaakt op de persconferentie.

"De maximale groepsgrootte gaat bij sporten naar vijftig. Bij teamsporten geldt de 1,5 meter tijdens het sporten niet meer als dat niet anders kan, ook voor achttienplussers", zei Rutte, die daarmee doelde op sporten als voetbal, hockey en volleybal.

Rutte voegde daar wel aan toe dat bij sporten waar het wel makkelijk kan om 1,5 meter afstand te houden - zoals tennis, golf en boogschieten - het nog wel de regel is om die afstand te houden. Voor kinderen gold het al dat zij geen 1,5 meter afstand hoefden te houden bij het sporten.

Daarnaast zijn jeugdwedstrijden in competitieverband voor personen tot en met zeventien jaar weer toegestaan, zo liet het demissionaire kabinet weten. Publiek langs de kant is nog altijd niet toegestaan.

Volwassenen mogen nog geen wedstrijden in competitieverband spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan.