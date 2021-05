De Nederlandse volleyballers hebben vrijdag hun eerste wedstrijd in de Nations League verloren. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza ging in het Italiaanse Rimini met 19-25, 22-25, 25-18 en 20-25 onderuit tegen de nummer vier van de wereld.

Aan de Nations League, dat tot 2018 nog de World League heette, doen de beste zestien landen ter wereld mee. Nederland, momenteel de mondiale nummer vijftien, neemt in de jaarlijkse intercontinentale landencompetitie van wereldvolleybalbond FIVB de plaats in van China, dat zich terugtrok.

Vanwege het coronavirus besloot de FIVB dit jaar alle wedstrijden in één periode af te werken. Dat gebeurt van 28 mei tot en met 27 juni in Rimini. China kan daar mede door reisrestricties niet aan meedoen. Omdat er dit jaar eveneens vanwege het coronavirus geen promotie- en degradatieregeling is, is Oranje ook in 2022 verzekerd van deelname.

Zaterdag vervolgt Oranje de Nations League met een wedstrijd tegen Japan en zondag is Iran de derde tegenstander.

Nederland nam tussen 1990 en 2017 21 keer deel aan de World League, maar speelde de laatste jaargangen van die competitie op het tweede niveau. In 2013 deed Oranje voor het laatst mee in de hoogste divisie.

Eerder deze maand kwalificeerde de ploeg van Piazza zich voor het EK, dat van 1 tot en met 19 september in Polen, Tsjechië, Estland en Finland wordt gehouden. In de groepsfase van dat toernooi is Rusland ook een van de tegenstanders en zijn Finland, Turkije, Spanje en Noord-Macedonië de andere opponenten in de poule.