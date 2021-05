Judoka Kim Polling heeft haar bezwaar tegen het olympische ticket voor Sanne van Dijke afgewezen zien worden door de bezwaarcommissie van de Nederlandse judobond. Van Dijke blijft Nederland hierdoor bij de Olympische Spelen van Tokio vertegenwoordigen in de klasse tot 70 kilogram.

De dertigjarige Polling eiste in haar bezwaarschrift dat zij in plaats van de vijf jaar jongere Van Dijke aangewezen had moeten worden voor deelname in Tokio. Elk land mag maar één judoka per gewichtsklasse afvaardigen naar de Spelen.

De selectiecommissie van de judobond koos een maand geleden voor Van Dijke. Polling staat één plek hoger op de wereldranglijst (vierde om vijfde) en heeft met onder meer vier Europese titels een langere erelijst dan haar rivale, maar de selectiecommissie oordeelde dat tweevoudig Europees kampioene Van Dijke dit jaar beter gepresteerd heeft en daarom naar Tokio mag.

Volgens Polling waren er meerdere zaken fout gegaan in de selectieprocedure: de statistieken waren niet volledig, het was onduidelijk dat de laatste toernooien het zwaarst zouden tellen en de manier waarop werd gekeken naar hoe sterk elke tegenstander was, klopte volgens haar niet.

De bezwaarcommissie vindt echter dat de werkwijze van de selectiecommissie conform het beleid is verlopen en ziet onvoldoende gronden om de toewijzing van het olympische ticket te herzien.

Sanne van Dijke werd in april voor de tweede keer Europees kampioene. Foto: ANP

'Het was een van de lastigste besluiten'

"Vanzelfsprekend ben ik opgelucht dat de commissie bevestigt dat het proces zorgvuldig en volgens de reglementen is verlopen", zegt Tjaart Kloosterboer, directeur topsport en voorzitter van de selectiecommissie. "Het was en is een van de lastigste besluiten die ik heb moeten nemen."

"Zowel Sanne als Kim is in staat een olympische medaille te winnen, maar helaas mag maar een van hen gaan. Ik gun beide dames dat ze zich nu volledig kunnen richten op het werk dat op de mat plaatsvindt."

In eerste instantie legde Polling zich neer bij de keuze van de bond, maar na de ontvangst van een uitgebreide toelichting diende ze toch een bezwaar tegen de beslissing in. Ze vond het vooral vreemd dat de EK in april heel belangrijk werd gemaakt door de selectiecommissie. Van Dijke werd Europees kampioene in Lissabon, terwijl Polling in de halve finales verloor.

Polling, die tijdens het kwalificatietraject werd geplaagd door blessureleed, kan zich volgens de bezwaarprocedure nog wenden tot het bondsbestuur voor een finaal besluit. Het is nog niet bekend of ze gebruikmaakt van deze mogelijkheid.