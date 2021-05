Novak Djokovic heeft zich met moeite verzekerd van een plek in de finale van de Belgrado Open. De Servische nummer één van de wereld had drie sets nodig om zich te ontdoen van de Slowaak Andrey Martin (6-1, 4-6 en 6-0) en kent daarmee een goede aanloop naar Roland Garros.

De 34-jarige Djokovic deed vorige maand ook mee aan een ander toernooi in de Servische hoofdstad: de Serbia Open. Toen moest hij in de halve eindstrijd zijn meerdere erkennen in de Rus Aslan Karatsev.

Het was de derde overwinning voor Djokovic in Belgrado. In de eerste ronde genoot hij een bye en in de tweede ronde was hij te sterk voor de Duitser Mats Moraing. In de kwartfinale rekende hij in slechts 57 minuten af met Federico Coria.

In de aanloop naar Roland Garros kan Djokovic, die in februari de Australian Open wist te winnen, zijn tweede titel van het seizoen veroveren. Zaterdag speelt hij in de finale tegen de Slowaak Alex Molcan, die de Argentijn Federico Delbonis met 4-6, 6-4 en 6-4 versloeg.

'The Djoker' hoopt in Parijs, waar Roland Garros zondag begint, de negentiende Grand Slam-titel uit zijn loopbaan te veroveren. Hij won het Franse toernooi overigens alleen in 2016.

Djokovic komt moeizaam op gang in gravelseizoen

Djokovic lijkt langzaam op gang te komen na een moeizaam begin van zijn gravelseizoen. De mondiale nummer één werd bij de Masters in Monte Carlo al in de derde ronde uitgeschakeld en bij het eerste ATP-toernooi in Belgrado in april waren de halve finales het eindstation.

Eerder deze maand op het Masters-toernooi in Rome liet Djokovic zich van een betere kant zien en haalde hij de finale. Daarin moest hij zijn meerdere erkennen in gravelkoning Rafael Nadal, die op Roland Garros voor zijn veertiende titel gaat.