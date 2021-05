De Japanse regering heeft de noodtoestand in Tokio en een aantal andere regio's vrijdag zoals verwacht met drie weken verlengd. De noodtoestand geldt nu tot 20 juni, een maand voor de start van de Olympische Spelen.

Japan zit in de vierde golf van coronabesmettingen en de druk op de ziekenhuizen is er groot. Premier Yoshihide Suga besloot na overleg met experts om de noodtoestand weer te verlengen. De noodtoestand werd in maart opgeheven, maar werd enkele weken later weer van kracht in een aantal regio's, waaronder Tokio.

Op 23 juli beginnen in de Japanse hoofdstad de Olympische Spelen, die als gevolg van de coronapandemie een jaar zijn uitgesteld. Gedurende de noodtoestand gelden er beperkende maatregelen. Van een volledige lockdown is echter geen sprake.

Japan is begonnen met vaccineren, maar dat proces komt moeizaam op gang. Pas zo'n 5 procent van de bevolking heeft de eerste prik gehad. Binnen Japan groeit het verzet. Zo hebben artsen ertoe opgeroepen het mondiale sportevenement te schrappen, omdat anders een ramp zou dreigen.

Polls wijzen uit dat ook een meerderheid van de bevolking wil dat de Spelen worden afgelast of weer worden uitgesteld. Voor het internationaal olympisch comité (IOC) is dat laatste geen optie.

Het IOC denkt dat de Spelen met tal van veiligheidsmaatregelen op een verantwoorde manier gehouden kunnen worden. Volgens voorzitter Thomas Bach zal 80 procent van de sporters die naar Tokio komen gevaccineerd zijn.