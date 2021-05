Rinus van Kalmthout hoopt zondag de jongste Indy 500-winnaar uit de geschiedenis te worden. De twintigjarige Hoofddorper beleefde een veelbelovende kwalificatie en begint vanaf de eerste startrij aan de prestigieuze Amerikaanse race. "Ik denk echt dat we kunnen winnen."

'VeeKay' is van de ene op de andere dag veranderd in een superster in Indianapolis, jaarlijks in mei de hoofdstad van autosportminnend Amerika. Twee weken geleden, een dag voor hij zijn eerste IndyCar-zege zou pakken, kon hij zich nog anoniem bewegen rond de Indianapolis Motor Speedway.

"Ik had me als zevende gekwalificeerd en liep balend door Main Street. Er was niemand die me herkende", vertelt Van Kalmthout. "Een dag later was ik op precies dezelfde plek en liep ik tegen een muur van fans aan. Iedereen wilde wat van me en ik was continu handtekeningen aan het uitdelen. Mijn leven is echt veranderd."

Van Kalmthout, die door zijn overwinning na Arie Luyendyk en Robert Doornbos de derde Nederlandse IndyCar-winnaar werd, wordt sindsdien geleefd. "Het zijn vooral veel kleine dingetjes. Ik heb een Zoom-call op de Amerikaanse televisie gehad en radiodingen gedaan. Er is een festival en we gaan bij mensen langs de huizen. Tot slot ga ik ook nog even naar de kapper, want ik moet natuurlijk wel mooi op het podium staan."

Voor Van Kalmthout was zijn eerste zege in de top van de Amerikaanse autosport een bevestiging dat hij een aantal jaar geleden de juiste keuze heeft gemaakt door in de Verenigde Staten te gaan racen. Hij liet de Europese autosportroute richting de Formule 1 liggen en koos bewust voor een avontuur in de Verenigde Staten.

Via de verschillende opstapklassen werd hij vorig jaar opgepikt door het team van Ed Carpenter Racing in de IndyCar Series. Na een prima debuutseizoen - Van Kalmthout eindigde onder meer bovenaan in het rookie-kampioenschap - trok hij zijn vorm dit jaar door met een zege bij de vijfde race van het seizoen.

Rinus van Kalmthout viert feest na zijn eerste zege in de IndyCar Series. Rinus van Kalmthout viert feest na zijn eerste zege in de IndyCar Series. Foto: Getty Images

Van Kalmthout wil zich revancheren voor vorig jaar

Een kleine smet op zijn debuutjaar was zijn resultaat in zijn eerste Indy 500. Na een uitstekende kwalificatie waarin hij als vierde eindigde, zorgde een mislukte pitstop al snel voor een kansloze wedstrijd in 'The Greatest Spectacle in Racing'.

"Die pitstop was echt zonde, want toen hadden we ook al een sterke auto", aldus Van Kalmthout. "Ik ben niet bang dat zoiets me weer overkomt. We hebben sindsdien zo veel pitstops gehad die allemaal wel goed zijn gegaan."

Ten opzichte van vorig jaar zijn er veel dingen veranderd voor Van Kalmthout. Zo is er bij deze editie van de Indy 500 wel publiek welkom. Zo'n 135.000 fans, de helft van de totale capaciteit, bekijken de race vanaf de tribunes. Daarmee is de Indy 500 het grootste publieksevenement sinds de uitbraak van de coronapandemie.

"Qua sfeer voelde de Indy van vorig jaar als een verkapte testdag. Nu merk ik pas hoe groot deze race eigenlijk is. De mensen hier leven voor dit evenement. De hele stad staat in het teken van de Indy 500. Je voelt de snelheid en de historie. Het komt echt tot leven."

'VeeKay' eindigde als derde bij de kwalificatie voor de Indy 500. 'VeeKay' eindigde als derde bij de kwalificatie voor de Indy 500. Foto: Getty Images

'Ik denk echt dat we de race kunnen winnen'

Van Kalmthout begint vol ambitie aan zijn tweede Indy 500. Hij kwalificeerde zich als derde en mag daardoor vanaf de eerste startrij aan de race beginnen. Net als zijn racevader Luyendyk deed in 1990, waarna hij vanaf die plek ook de prestigieuze race wist te winnen.

"De auto is supersnel", weet Van Kalmthout. "Ik denk echt dat we de race kunnen winnen. Vorig jaar was alles nieuw voor mij en nu weet ik wat er op me af gaat komen. Ik wil me focussen om in de top vijf, het liefst in de top drie te blijven tijdens de race. Geen fouten maken, dat is het belangrijkste, en wegblijven uit de chaos. Ik kan risico nemen, maar moet dat in eerste instantie wel berekend doen."

Hoewel de Indy 500 op papier een van de vele races is in de IndyCar Series (weliswaar met dubbele punten), voelt de wedstrijd als een eendaags evenement dat buiten het seizoen valt. "Je bent hier ook niet echt met het kampioenschap bezig. Alleen de eerste plaats telt. Natuurlijk ga ik het rustig opbouwen, maar aan het eind van de race is het gewoon de dood of de gladiolen."

Weet Van Kalmthout de Indy 500 te winnen, dan wacht hem traditiegetrouw een melkdouche. Eerder deze maand heeft hij zijn voorkeurssmaak al doorgegeven. "Ik heb gekozen voor volle melk. Het liefst wilde ik buttermilk (karnemelk, red.), maar helaas hebben ze die tegenwoordig niet meer. Van die dikke derrie die goed blijft kleven. Ik zal er alles aan doen om te zorgen dat ik die fles melk open mag trekken."

De 105e editie van de Indy 500 begint zondag rond 18.00 uur Nederlandse tijd.