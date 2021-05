De Nederlandse hockeysters zijn al zeker van de eindzege in de Pro League. Als gevolg van de reisbeperkingen vanwege het coronavirus kunnen niet alle wedstrijden die dit seizoen op het programma stonden worden gespeeld. Oranje sluit de Pro League zondag in Antwerpen af tegen België.

De hockeysters zouden het ook nog twee keer tegen zowel Australië als Nieuw-Zeeland opnemen, maar die landen kunnen niet naar Europa komen. De internationale hockeyfederatie FIH heeft besloten die wedstrijden ook niet meer te laten spelen.

Omdat de deelnemers niet op een gelijk aantal gespeelde wedstrijden uitkomen, kijkt de FIH voor het opmaken van de eindstand naar het behaalde puntenpercentage. Met 87,88 procent scoort Oranje bij de vrouwen veruit het best.

De ploeg van bondscoach Alyson Annan won acht van de tien wedstrijden en zegevierde één keer via shoot-outs. Alleen van Argentinië werd een keer verloren (2-0 in februari). In 2019 won Oranje ook de eerste editie van de Pro League.

Nederlandse mannen staan vijfde

Ook de Nederlandse mannen sluiten de landencompetitie zondag af tegen België. De ploeg van de vertrekkende bondscoach Max Caldas staat in de competitie met negen landen op de vijfde plaats, met een puntenpercentage van 54,55.

Wereldkampioen België is met een percentage van 82,05 al zeker van de eindzege. Oranje won vier van de elf wedstrijden en verloor er drie. Van de vier duels die in een gelijkspel eindigden, werden er twee via shoot-outs gewonnen.

"Het is natuurlijk teleurstellend dat het niet mogelijk blijkt om alle wedstrijden te spelen", zegt FIH-directeur Thierry Weil. "Toch hebben we twee derde van het programma kunnen afwerken, wat gezien de extreem uitdagende omstandigheden waarin we ons bevinden een knappe prestatie is."

Van 4 tot en met 13 juni wordt in Amsterdam gestreden om de Europese titels. Het EK dient voor de Nederlandse hockeyteams als voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio.