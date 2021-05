De basketballers van ZZ Leiden zijn donderdag voor de vierde keer in de clubhistorie kampioen van Nederland geworden. De ploeg van coach Geert Hammink won ook het derde duel met Heroes Den Bosch in de finale van de play-offs.

Leiden was in de eigen Vijf Meihal met 90-74 te sterk voor zestienvoudig kampioen Den Bosch en kon zo de eerste titel sinds 2013 vieren. Toen verloren de Zuid-Hollanders ook geen enkele wedstrijd in de eindstrijd van de play-offs, een zogenoemde 'sweep'.

ZZ Leiden, dat in de reguliere competitie eveneens als eerste eindigde, is de opvolger van Landstede uit Zwolle dat twee jaar geleden de titel voor zich opeiste. Vorig seizoen werd de competitie niet uitgespeeld door de coronapandemie.

De kampioen had dit seizoen met Emmanuel Nzekwesi de beste speler van de Nederlandse competitie in huis. De 23-jarige Hagenaar werd in zijn eerste jaar als prof verkozen tot meest waardevolle speler (MVP) van het reguliere seizoen.

Hammink werd verkozen tot de beste coach van de Dutch Basketball League. De voormalig NBA-speler was dit seizoen ook nieuw bij Leiden en vierde zijn eerste titel als coach.