Joost Luiten heeft donderdag een prima eerste ronde gespeeld in Made in HimmerLand, een toernooi van de Europese Tour. De van darmklachten herstelde Nederlander noteerde in Denemarken 68 slagen (drie onder par).

De 35-jarige Luiten begon met birdies op een par 5 en een par 3, waarna hij op de elfde hole een bogey noteerde. Met twee birdies op een par 4 sloot de Bleiswijker zijn eerste ronde toch nog positief af. Hij staat nu met een score van -3 op de gedeeld tiende plek, met onder anderen landgenoot Wil Besseling.

Luiten maakt in Denemarken na een afwezigheid van ruim drie weken zijn rentree. Hij keerde in het eerste weekend van mei vanwege heftige buikpijn met spoed terug uit Tenerife, waar hij meedeed aan een toernooi. Een Spaanse arts wilde hem daar meteen opereren, maar Luiten koos voor een tweede diagnose in eigen land. Een ingreep bleek niet noodzakelijk.

"Mijn lichaam is de darmklachten zelf gaan oplossen, zoals de artsen in Nederland hadden aangegeven. Ik voel af en toe nog wel wat stijfheid, het trekt soms een beetje in mijn linkeronderbuik, maar de artsen verzekeren me dat het niets is om over in te zitten", schreef hij op zijn website voorafgaand aan het toernooi.

Vijf golfers staan na de eerste ronde gezamenlijk op de eerste plaats met een score van 66 slagen (-5): de Fin Lauri Ruuska, de Engelsman Richard Bland, de Spanjaard Pablo Larrazábal, de Zuid-Koreaan Yikeun Chang en de Oostenrijker Bernd Wiesberger.

Het toernooi in Denemarken duurt nog tot en met zondag.