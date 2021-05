Basketbalclubs Philadelphia 76ers en New York Knicks hebben donderdag stevige straffen uitgedeeld na afzonderlijke incidenten met fans in de NBA. In Philadelphia kreeg Washington Wizards-speler Russell Westbrook een bak popcorn over zich heen en in New York spuugde een toeschouwer op Atlanta Hawks-guard Trae Young.

Westbrook kreeg de popcorn over zich heen gegooid toen hij woensdag in de tweede helft van de play-offwedstrijd tussen de 76ers en de Wizards vanwege een enkelblessure van het veld naar de kleedkamer liep.

De sterspeler van Washington Wizards reageerde woedend en moest door stafleden worden tegengehouden. "Om eerlijk te zijn: het gaat echt te ver wat fans maar denken te kunnen doen", zei Westbrook na het duel. "Ze moeten spelers veel beter beschermen in stadions."

Philadelphia 76ers startte direct een onderzoek naar het incident en kwam donderdag al tot een straf. De seizoenkaart van de fan die de popcorn gooide is ingenomen en hij mag nooit meer bij een evenement in het Wells Fargo Center in Philadelphia komen.

New York Knicks handelde ook snel, nadat vedette Young van tegenstander Atanta Hawks woensdag door een fan bespuugd werd in het vierde kwart van het tweede duel in de play-offserie tussen de twee ploegen.

De man, die vlak naast het veld zat en geen seizoenkaarthouder is, mag nooit meer in Madison Square Garden komen, het stadion van de Knicks.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om te bekijken hoe een fan popcorn op Russell Westbrook gooit.

NBA-stadion goed gevuld bij play-offs

In het reguliere seizoen werden in veel NBA-stadions geen of een klein aantal fans toegelaten, maar tijdens de vorige week begonnen play-offs zitten de meeste arena's alweer flink vol.

Bij het duel tussen Philadelphia 76ers en Washington Wizards was het Wells Fargo Center voor 55 procent gevuld (11.160 fans), terwijl in de beroemde Madison Square Garden in New York zelfs 16.254 fans (82 procent van de capaciteit) mochten kijken naar Knicks-Hawks.

"De terugkeer van fans in onze stadions heeft voor veel opwinding en energie gezorgd aan het begin van de play-offs, maar het is van groot belang dat we allemaal respect tonen voor onze spelers", schrijft de NBA in een verklaring. "We zullen de gedragsregels voor fans zeer streng gaan handhaven."

In de playoffs staat Philadelphia 76ers met 2-0 voor tegen de Wizards. De Knicks en de Hawks wonnen ieder één duel.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om te bekijken hoe Trae Young bespuugd wordt door een fan.