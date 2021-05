Tiger Woods heeft donderdag voor het eerst uitgebreid van zich laten horen sinds hij in februari zwaargewond raakte bij een auto-ongeluk. De golflegende zit nog altijd in een revalidatietraject en dat valt hem behoorlijk zwaar.

"Door mijn verleden met blessures ben ik wel bekend met het proces dat bij het revalideren komt kijken, maar dit is echt iets anders. Dit is het pijnlijkste dat ik ooit heb meegemaakt", zegt Woods in een exclusief interview met het tijdschrift Golf Digest.

De 45-jarige Amerikaan raakte in februari zwaargewond bij een eenzijdig ongeval in zijn SUV. Woods, die volgens onderzoek 60 kilometer per uur te hard reed, hield open breuken in zijn rechterbeen en een verbrijzelde enkel aan het ongeluk over en moest weken in het ziekenhuis blijven.

In de afgelopen maanden liet Woods vrijwel niks van zich horen en bleef het onduidelijk hoe het met hem was. Op 23 april plaatste hij een foto van zichzelf en zijn hond op Instagram, waarop te zien is dat hij met krukken loopt en zijn rechterbeen ingepakt is.

Tiger Woods sloeg in februari met zijn SUV over de kop en raakte zwaargewond. Tiger Woods sloeg in februari met zijn SUV over de kop en raakte zwaargewond. Foto: Pro Shots

Woods kan nog niet zelfstandig lopen

Met die update op sociale media liet Woods al zien dat zijn herstel nog veel tijd nodig heeft en dat is een maand later niet anders. "Ik ben nog altijd druk met fysiotherapie. Ik doe elke dag mijn oefeningen en ben nu volledig gefocust op dat ene doel: weer op eigen kracht kunnen lopen. Dit proces gaat stapje voor stapje."

Woods, die tijdens het interview niet in wilde gaan op vragen over zijn toekomst als professioneel golfer, wordt al zijn hele loopbaan geplaagd door fysiek ongemak. De vijftienvoudig majorwinnaar liet zich meerdere keren opereren aan zijn rug en knie.

In 2018 maakte Woods na jarenlange afwezigheid zijn rentree, die hij in april 2019 extra glans gaf door voor de vijfde keer in zijn loopbaan The Masters op zijn naam te schrijven. De Amerikaan won in zijn loopbaan ook vier keer het PGA Championship en drie keer de US Open en The Open Championship, de andere majors.

Woods is dankbaar dat hij tijdens zijn revalidatietraject veel steun krijgt. "Het is echt ongelooflijk hoeveel aandacht ik heb gehad van mensen binnen en buiten de golfsport. Dat betekent heel veel voor mij en heeft me enorm geholpen in dit traject."