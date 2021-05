De Nederlandse volleyballers spelen aan het eind van zomer in de groepsfase van het Europees kampioenschap tegen Finland, Rusland, Turkije, Spanje en Noord-Macedonië.

Oranje speelt zijn poulewedstrijden in het Finse Tampere, bleek donderdag bij de loting in Helsinki. Het EK 2021 wordt van 1 tot en met 19 september gespeeld in Polen, Tsjechië, Estland en Finland.

Nederland plaatste zich twee weken geleden voor de Europese titelstrijd door als eerste te eindigen in een kwalificatiegroep met Kroatië en Zweden.

De ploeg van bondscoach Roberto Piazza staat zestiende op de wereldranglijst. Rusland (vierde van de wereld en Europees kampioen in 2013 en 2017) is de sterkste tegenstander van Oranje in de groep. Turkije (22e), Spanje (33e), Finland (36e) en Noord-Macedonië (38e) zijn lager geklasseerd dan Nederland op de mondiale ranking.

De top vier van de vier groepen plaatst zich voor de achtste finales.

Op het vorige EK, dat in 2019 deels in Nederland gehouden werd, eindigde Oranje als tiende en pakte Servië het goud. De laatste EK-medaille van de Nederlandse volleyballers dateert van 1997, toen de Europese titel werd veroverd.