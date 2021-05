De Nederlandse volleybalsters hebben donderdag voor een verrassing gezorgd in de Nations League. De ploeg van bondscoach Avital Selinger won donderdag in het Italiaanse Rimini met 3-1 van het favoriete Rusland.

Nederland ging voortvarend van start en pakte de eerste twee sets op overtuigende wijze met 25-14 en 25-22. Rusland kwam daarna nog wel terug tot 2-1 (25-23), maar Oranje liet de zege niet meer uit handen glippen en trok de derde set naar zich toe met 25-20.

Oranje was het toernooi dinsdag begonnen met een 3-0-overwinning op België, gevolgd door een nipte 2-3-nederlaag tegen Duitsland. Rusland, dat de zesde plaats bezet op de wereldranglijst, had twee overwinningen op zak.

Selinger maakt deze week zijn rentree als bondscoach van Nederland. De 62-jarige geboren Israëliër werd in maart aangesteld als opvolger van Giovanni Caprara. Selinger stond tussen 2004 en 2011 ook al voor de groep van Oranje.

Nederland speelt in vier weken tijd in totaal vijftien wedstrijden in de Italiaanse kustplaats, waar het in een 'bubbel' zit vanwege de coronamaatregelen. Vaste krachten als Laura Dijkema, Maret Grothues, Yvon Beliën en Nicole Koolhaas slaan de Nations League over en sluiten pas later aan bij Oranje.

Vrijdag zijn de mannen aan de beurt in Rimini. Nederland begint met een wedstrijd tegen Rusland. De vrouwen vervolgen hun toernooi maandag met een duel met Thailand. De beste vier ploegen van de Nations League plaatsen zich voor de halve finales, die 24 juni op het programma staan.