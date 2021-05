Golfer Joost Luiten maakt na een absentie van ruim drie weken zijn rentree op de Europese Tour. De 35-jarige Bleiswijker, die kampte met darmklachten, doet vanaf donderdag in Denemarken mee aan het toernooi Made in Himmerland.

"Ik verwacht pijnvrij en vrijuit te kunnen spelen en je weet nooit wat er dan mogelijk is", zegt Luiten in de aanloop naar het toernooi.

Luiten keerde begin mei vanuit Tenerife met spoed terug naar Nederland vanwege heftige buikpijn. Hij had daar net een toernooi gespeeld. Een Spaanse arts wilde hem daar meteen opereren, maar Luiten koos voor een tweede diagnose in eigen land. Een ingreep bleek niet noodzakelijk.

"Mijn lichaam is de darmklachten zelf gaan oplossen, zoals de artsen in Nederland hadden aangegeven. Ik voel af en toe nog wel wat stijfheid, het trekt soms een beetje in mijn linkeronderbuik, maar de artsen verzekeren me dat het niets is om over in te zitten. Ik heb geen last gehad van complicaties en de kans dat die nu nog gaan optreden is heel erg klein. Dus kan ik deze week gelukkig weer spelen."

Luiten is van plan er weer vol tegenaan te gaan. "Volgende week speel ik in Duitsland het Porsche European Open en ik denk dat ik daarna ook het Scandinavian Mixed in Zweden speel. Daarna speel ik in principe twee weken geen toernooi en vervolgens drie grote op rij: Iers Open, Schots Open en het Brits Open waarvoor ik me al eerder heb gekwalificeerd. Mooie toernooien om naar uit te kijken, maar nu eerst deze week in Denemarken."