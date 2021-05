De Nederlandse volleybalsters hebben woensdag hun tweede duel in de Nations League verloren. De Duitse ploeg was in vijf sets net te sterk voor het team van bondscoach Avital Selinger: 18-25, 25-18, 28-30, 25-23 en 15-12.

Nika Daalderop kroonde zich met 25 punten tot topscorer tegen Duitsland. Vaste krachten als Laura Dijkema, Maret Grothues, Yvon Beliën en Nicole Koolhaas slaan de Nations League over en sluiten pas later aan bij Oranje.

Nederland won het openingsduel met België dinsdag met 3-0. Dat was de eerste wedstrijd van de volleybalsters onder bondscoach Selinger, die in november werd aangesteld als opvolger van Giovanni Caprara. Selinger stond tussen 2004 en 2011 ook al voor de groep van Oranje.

De volleybalsters vervolgen de Nations League donderdag met een wedstrijd tegen Rusland, dat op de openingsdag met 3-0 te sterk was voor Duitsland. Deze maand wacht de ploeg van Selinger ook nog een treffen met Thailand (31 mei om 10.00 uur).

De volleybalsters spelen gedurende vier weken in totaal vijftien wedstrijden in de Nations League in het Italiaanse Rimini, waar ze in een zogenoemde bubbel zitten vanwege de coronamaatregelen.

De beste vier ploegen van de Nations League plaatsen zich voor de halve finales, die op 24 juni op het programma staan.