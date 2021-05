De Japanse krant Asahi Shimbun, een officiële partner van de Olympische Spelen in Tokio, heeft woensdag in een artikel opgeroepen om het sportevenement deze zomer af te gelasten.

Asahi Shimbun is een van de grootste en belangrijkste kranten in Japan. Volgens de krant zijn de risico's voor de publieke veiligheid en de druk die de Spelen op de zorg leggen te groot.

"Wij vragen premier Yoshihide Suga om de situatie rustig en objectief te beoordelen en te beslissen om het evenement voor deze zomer niet door te laten gaan", staat in het artikel met de kop "Beslissing om af te gelasten". Woensdagochtend (lokale tijd) was de kop van het artikel al meer dan 21.000 keer op Twitter gedeeld.

Er zijn ruim zestig Japanse bedrijven die zich als partner aan het evenement hebben verbonden, waaronder meerdere kranten. Aanvankelijk gingen ze allemaal akkoord met de verplaatsing van het evenement, van 2020 naar 2021. Inmiddels neemt de weerstand tegen het doorgaan van de Olympische Spelen steeds meer toe.

Een meerderheid van de Japanse bevolking zit niet te wachten op de Olympische Spelen. Foto: Pro Shots

Noodtoestand geldt nog altijd in Tokio

In een groot deel van Japan, waaronder in gaststad Tokio, geldt op dit moment de noodtoestand vanwege een toename in het aantal coronabesmettingen. Naar verwachting wordt de noodtoestand eind deze maand, minder dan twee maanden voor het begin van het sportevenement, opnieuw verlengd.

Uit veel peilingen blijkt dat het merendeel van de Japanners niet wil dat de Olympische Spelen deze zomer doorgaan. Eerder deze maand tekenden ruim 350.000 mensen een petitie waarin werd opgeroepen om het grootste sportevenement ter wereld dit jaar te schrappen.

In politieke kringen blijft er echter steun voor het doorgaan van Tokio. "We houden zelfs alweer honkbalwedstrijden met publiek", zei politicus Kozo Yamamoto. "Dat blijkt te kunnen zonder dat er grote risico's aan verbonden zijn. Daarom moeten de Olympische Spelen ook gewoon doorgaan. We weten dat het veilig kan en het is nog goed voor onze economie ook. Desnoods doen we het zonder toeschouwers. Maar als het eenmaal is begonnen weet ik zeker dat iedereen in ons land blij is."

Technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF gaf vorige week nog aan dat het "absoluut gaat lukken" de Spelen veilig te laten plaatsvinden en het internationaal olympisch comité (IOC) stelt dat het evenement ook door kan gaan als er een noodtoestand geldt in Tokio. De met een jaar uitgestelde Spelen worden van 23 juli tot en met 8 augustus gehouden.