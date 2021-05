Michael van Gerwen heeft zich dinsdag voor de halve finales van de Premier League Darts geplaatst. De nummer twee van de wereld versloeg Gary Anderson met 8-4 en zag de andere uitslagen gunstig uitvallen in Milton Keynes.

Met nog twee speelrondes te gaan is Van Gerwen als koploper zeker van een plek bij de eerste vier. De andere halvefinaletickets zijn virtueel in handen van Nathan Aspinall, José de Sousa en Jonny Clayton.

Tegen Anderson maakte Van Gerwen bij een stand van 3-3 het verschil door drie legs op rij te winnen. Hij eindigde op een gemiddelde van ruim 98 tegenover iets meer dan 95 voor zijn Schotse opponent.

Later op de avond verloor Dimitri Van den Bergh in de Marshall Arena met 8-5 van Peter Wright, wat betekent dat Van Gerwen niet meer buiten de top vier kan vallen. Van den Bergh strijdt met Aspinall, De Sousa en Clayton om een plek in de halve finales.

Uitslagen Premier League James Wade-Nathan Aspinall 7-7

Jonny Clayton-José de Sousa 5-8

Gary Anderson-Michael van Gerwen 4-8

Peter Wright-Dimitri Van den Bergh 8-5

Van Gerwen gaat voor zesde eindzege

Met zijn overwinning op Anderson herstelde Van Gerwen zich van de pijnlijke nederlaag die hij maandag tegen Aspinall leed. Het 8-3-verlies betekende dat de drievoudig wereldkampioen de koppositie even kwijtraakte.

Van Gerwen speelt in de reguliere speelrondes nog tegen De Sousa en Wright. Die partijen staan woensdag en donderdag op het programma. De finaleronde is vrijdag.

In Milton Keynes gaat Van Gerwen voor zesde eindzege in de Premier League. Hij won het prestigieuze toernooi eerder in 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019. Vorig jaar ging de trofee naar Glen Durrant.