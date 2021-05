Judoka Kim Polling wil via een bezwaarprocedure alsnog ten koste van concurrent Sanne van Dijke naar de Olympische Spelen van Tokio. Wat is de achtergrond van deze zaak, wat zijn de argumenten van de betrokken partijen en wat gaat er nu gebeuren?

Een land mag maar één judoka per gewichtsklasse afvaardigen naar de Spelen. En dat is de kiem van het probleem van Judo Bond Nederland. "Kim en Sanne zitten zó dicht bij elkaar", zegt Tjaart Kloosterboer, directeur topsport bij de judobond en voorzitter van de selectiecommissie.

Nederland is zeker niet het enige land met een (luxe)probleem in het judo. In de gewichtscategorie van Polling en Van Dijke (tot 70 kilogram) bestaat de top zes van de wereldranglijst uit twee Françaises, twee Japanse vrouwen en twee Nederlandse vrouwen. De helft van die judoka's zit thuis tijdens de Spelen.

Sanne van Dijke werd in april voor de tweede keer Europees kampioene. Sanne van Dijke werd in april voor de tweede keer Europees kampioene. Foto: ANP

Een speciale selectiecommissie besloot na een lang kwalificatietraject welke Nederlandse judoka's naar Tokio mogen. Het kwalificatietraject begon in mei 2018. Nadat de Spelen met een jaar verplaatst waren, werden de Masters in Doha (januari), de Grand Slam in Tel Aviv (februari) en de EK in Lissabon (april) dit jaar als de drie laatste meetmomenten toegevoegd.

De selectiecommissie - bestaande uit Kloosterboer en 'buitenstaander' Charles van Commenée, de ervaren hoofdcoach van de Atletiekunie - koos na de EK voor Van Dijke. "Uiteindelijk hebben we - mede op basis van de input van coaches - het laatste gedeelte van het traject eruit gelicht. Dat is licht in het voordeel van Sanne", aldus Kloosterboer.

Voorlopige judoselectie voor Olympische Spelen Tornike Tsjakadoea (-60 kg)

Juul Franssen (-63 kg)

Sanne van Dijke (-70 kg)

Guusje Steenhuis (-78 kg)

Frank de Wit (-81 kg)

Noël van ’t End (-90 kg)

Michael Korrel (-100 kg)

Henk Grol (+100 kg)

Een duel op de tatami tussen de twee judoka's was geen optie. Op de Spelen kun je geen landgenoot tegenkomen, dus is het veel belangrijker hoe je het doet tegen judoka's uit andere landen, zo is de gedachte.

Polling noemt drie hoofdredenen waarom ze bezwaar heeft aangetekend "tegen werkelijk alles wat door de selectiecommissie wordt gezegd":

Polling vindt dat zij "op vrijwel alle statistieken" beter scoort dan Van Dijke en dat de selectiecommissie de data verkeerd heeft geïnterpreteerd. Polling vermoedt dat de coaches tijdens het gesprek met de selectiecommissie "vanuit een onderbuikgevoel hebben gereageerd". Polling vindt het vreemd dat de prestaties op de laatste drie toernooien de doorslag hebben gegeven. "Er is altijd gezegd dat de toernooien in 2021 net zo zwaar meetellen als de overige toernooien in het kwalificatietraject", aldus Polling, die bij de EK in april last kreeg van haar elleboog en uit voorzorg de strijd om het brons oversloeg. Rivaal Van Dijke werd Europees kampioene. Kim Polling werd in 2016 bij de Spelen van Rio de Janeiro uitgeschakeld in de eerste ronde. Kim Polling werd in 2016 bij de Spelen van Rio de Janeiro uitgeschakeld in de eerste ronde. Foto: ANP

Van Dijke kan alleen maar afwachten. De 25-jarige Brabantse is geen partij in de bezwaarprocedure van Polling, al is de uitslag natuurlijk wel van groot belang voor haar. "Ik zou liegen als ik zeg dat het me niet enigszins bezighoudt", aldus Van Dijke.

De judobond gelooft dat er een zorgvuldige procedure is gevolgd. "Bij al onze interviews, eigenlijk bij de hele besluitvorming, heeft continu een notaris aan tafel gezeten", aldus Kloosterboer. "Dat was nog niet eerder gebeurd, maar hebben we nu heel bewust gedaan om het proces zuiver te houden."

De bezwarencommissie bestaat uit drie onafhankelijke juristen met een sportachtergrond. Zij zullen uiterlijk vrijdag om 17.00 uur een uitspraak doen. Als die uitspraak in het voordeel van Polling uitvalt, kan Van Dijke vervolgens weer bezwaar aantekenen. Het bondsbestuur zal dan een voor alle partijen bindend besluit nemen.