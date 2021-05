Sanne van Dijke dacht dat haar strijd met Kim Polling voorbij was toen ze een maand geleden het felbegeerde olympische ticket kreeg van de judobond, maar maandag diende Polling officieel bezwaar in tegen die beslissing. Dat is voor van Van Dijke allesbehalve een ideale voorbereiding op de WK (6-13 juni) en de Spelen (23 juli-8 augustus).

Goed om te weten Nederland mag per gewichtsklasse slechts één judoka naar de Spelen sturen.

Kim Polling en Sanne van Dijke waren in de categorie tot 70 kilogram verwikkeld in een concurrentiestrijd.

Het olympische kwalificatietraject begon in mei 2018. De Masters in Doha (januari), de Grand Slam in Tel Aviv (februari) en de EK in Lissabon (april) waren de drie laatste meetmomenten.

Toen Van Dijke eind april op haar hotelkamer op Papendal hoorde dat ze in Tokio haar olympische debuut mag maken, was er eerst grote blijdschap. Maar in de dagen daarna kwamen ook alle negatieve emoties van een bijna vierjarig duel met Polling om één plek op de Spelen naar boven.

"Ik had die emoties heel lang geparkeerd", zei de 25-jarige Van Dijke dinsdag bij een persmoment. "Toen het klaar was, bleek het allemaal toch wel intens en emotioneel geweest te zijn. Dat werd zo belemmerend, dat ik naar mijn psycholoog ben gegaan en heb gezegd: 'Hier moeten we het even over hebben.'"

Dat gesprek hielp Van Dijke om zich weer te focussen op de weg naar Tokio, maar deze week kwam er een nieuwe afleiding. Polling startte maandag officieel een bezwaarprocedure om ten koste van haar concurrente naar de Spelen te mogen.

Volgens de viervoudig Europees kampioene scoort zij op "vrijwel alle statistieken" beter dan Van Dijke en ze is het er niet mee eens dat de resultaten op de laatste drie toernooien de doorslag hebben gegeven.

Kim Polling (links) presteerde vorige maand minder dan haar concurrente Sanne van Dijke bij de EK, het laatste olympische meetmoment. Kim Polling (links) presteerde vorige maand minder dan haar concurrente Sanne van Dijke bij de EK, het laatste olympische meetmoment. Foto: ANP

Van Dijke: 'Het houdt me enigszins bezig'

De onafhankelijke bezwaarcommissie zal uiterlijk vrijdag om 17.00 uur uitspraak doen. "Ik zou liegen als ik zeg dat het me niet enigszins bezighoudt", aldus Van Dijke. "Ik word erover aangesproken, krijg appjes, mensen vragen ernaar. Dan moet je erop reageren en dat kost natuurlijk meer energie dan stil op de bank zitten. Maar ik denk dat ik het wel onder controle heb."

Het verschil tussen Polling (de nummer vier van de wereld in de categorie tot 70 kilogram) en Van Dijke (de nummer vijf van de wereld) is zo klein, dat het bijna onvermijdelijk was dat de verliezende partij bezwaar zou aantekenen.

"We strijden er al vier jaar lang iedere dag op de mat voor, dus waarom niet ook buiten de mat?", zegt Van Dijke. "Maar Kim zei vorige maand in eerste instantie dat ze geen bezwaar zou indienen. In die zin is het wel verrassend dat ze het nu toch doet."

Sanne van Dijke bij een persmoment op Papendal. Sanne van Dijke bij een persmoment op Papendal. Foto: ANP

Voorzitter selectiecommissie reageert niet inhoudelijk

Tjaart Kloosterboer, directeur topsport bij de judobond, wilde dinsdag niet inhoudelijk reageren op de uitgebreide argumentatie, met negen bijlages, die Polling maandag naar de pers mailde. "Daarmee zou ik de bezwaarcommissie voor de voeten lopen."

De voorzitter van de selectiecommissie die voor Van Dijke koos, zei wel dat hij "sterk de indruk" heeft dat de commissie een heel zorgvuldig proces achter zich heeft liggen. "Maar de bezwaarcommissie is ingesteld om opheldering te geven als een judoka het ergens niet mee eens is. Als wij een fout hebben gemaakt, dan moet dat zichtbaar worden."

Kloosterboer vindt het "waardeloos" dat Van Dijke minder dan twee weken voor de WK met deze zaak geconfronteerd wordt. "Maar het was niet anders te plannen. We wilden de EK van vorige maand afwachten voordat we een definitief besluit zouden nemen over de olympische tickets."

Van Dijke verwacht niet dat ze de strijd met Polling helemaal kan afsluiten voor de WK en de Spelen. "Daarvoor is er een beetje te veel gebeurd de afgelopen jaren. Maar het gaat erom dat ik rust vind en natuurlijk helpt het daarbij als er snel een definitieve uitspraak is."