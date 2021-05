De organisatie van de EK langebaan in Boedapest is Kira Toussaint op een bijzondere manier tegemoetgekomen nadat ze haar zilveren medaille op de 100 meter rugslag vrijdag moest inleveren. De Nederlandse zwemster heeft een plaquette gekregen.

Toussaint raakte haar medaille kwijt nadat bleek dat het startsignaal had gehaperd bij de finalerace. In de overgezwommen eindstrijd later op de avond eindigde de 27-jarige Amstelveense als vierde.

De organisatie zegt er dankbaar voor te zijn dat alle teams, of ze nu direct bij de medaillestrijd betrokken waren of niet, accepteerden dat de race over moest. Toussaint was uiteindelijk het grootste slachtoffer, want de gouden en bronzen medaille gingen naar dezelfde zwemsters.

"Kira was verrast ontroerd door de plaquette. Volgens mij zijn we er alsnog in geslaagd om haar blij te maken", aldus David Szanto, CEO van het organisatiecomité en voormalig zwemmer.

Eerder tijdens de EK had Toussaint goud veroverd op de 50 meter rugslag. Met de estafetteploeg pakte ze zilver op de 4x100 meter vrije slag en de 4x100 meter wisselslag (gemengd).

Bij de Olympische Spelen in Tokio, die van 23 juli tot en met 8 augustus worden gehouden, komt Toussaint in actie op de 100 en 200 meter rugslag.