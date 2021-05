De Nederlandse baanwielrenners reizen volgende maand niet af naar de EK in Belarus. Wielerbond KNWU heeft na overleg met sportkoepel NOC*NSF besloten om de renners "uit veiligheidsoverwegingen" thuis te laten.

"We hebben besloten: we gaan niet", zegt KNWU-directeur Thorwald Veneberg tegen de NOS. "Onder de huidige omstandigheden is het niet verantwoord, voor het welzijn van de sporters en stafleden, om naar Wit-Rusland te reizen. Op dit moment wegen de nadelen absoluut niet op tegen de sporttechnische voordelen."

Aanleiding voor het besluit van de KNWU zijn de opgelopen spanningen na de arrestatie van journalist Roman Protasevich en zijn vriendin Sofia Sapega. Op last van de regering van president Alexander Lukashenko werd hun Ryanair-vlucht van de Griekse hoofdstad Athene naar Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, omgeleid naar Minsk. Daar werden ze in de boeien geslagen.

De arrestatie van de critici uit Belarus leidde tot een golf van verontwaardiging in Europa. De Europese regeringsleiders riepen maandag de Europese vliegtuigmaatschappijen op het land te mijden en legden ook een vliegverbod op. Het Europese luchtruim wordt bovendien gesloten voor toestellen van Belarussische vliegmaatschappijen.

"Het is geen politiek statement", benadrukt Veneberg. "Dat lijkt me ook niet handig als enkele sportbond. We hebben dit besluit gemaakt op basis van de veiligheid en het welzijn van de renners. Als je een statement maakt, dan moet dat goed worden overlegd, onder anderen met Buitenlandse Zaken en andere sectoren. Maar zover is het niet gekomen."

Nederland is eind juni niet aanwezig bij de EK baanwielrennen in Belarus. Foto: Pro Shots

KNWU riep renners al op om niet te gaan

De EK baanwielrennen stonden van 23 tot en met 27 juni op het programma in Minsk, de hoofdstad van Belarus. Rond de toewijzing van het toernooi begin dit jaar was al veel te doen, omdat het land het niet heel nauw neemt met de coronarichtlijnen.

Dinsdag raadde Veneberg de baanwielrenners al af om naar Belarus te gaan. "We gaan echt naar een grote politieke crisis", zei hij maandagavond bij Langs de Lijn En Omstreken. "Voor ons telt het sportieve belang. Maar het moet ook geen expeditie worden, al helemaal niet als er allemaal gevolgen achter zitten die we niet kunnen overzien. Dan moet je het risico niet nemen."

Het bestuur van de Europese wielerunie UEC komt donderdag bijeen om de situatie te bespreken. De KNWU dringt net als de Duitse en Britse wielerbond aan op een alternatieve locatie, omdat de EK een van de laatste wedstrijden zijn voor de Olympische Spelen, die op 23 juli beginnen.