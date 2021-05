Churandy Martina doet op 6 juni voor de veertiende keer mee aan de FBK Games. De 36-jarige sprinter wil op de 200 meter in Hengelo de olympische limiet lopen en zich zo plaatsen voor de Spelen in Tokio.

"Ik heb hier alles meegemaakt in dat lekkere, frisse Nederlandse weer. Ik zag ooit het dak bijna wegwaaien, heb heel veel paraplu's gezien en was een keer zo ziek dat ik voor de wedstrijd stond over te geven", aldus de atleet van Curaçao, die ook een sportief hoogtepunt in Hengelo kende: hij liep er in 2009 als eerste atleet ooit op Nederlandse bodem onder de 10 seconden op de 100 meter (9,97).

De 36-jarige Martina beleeft komende zomer in Tokio zijn vijfde en laatste Olympische Spelen. Hij wil niet alleen de estafette (4x100 meter) lopen, maar ook individueel uitkomen op de 200 meter. Voor dat laatste onderdeel heeft hij zich echter nog niet geplaatst.

"Ik kan waarschijnlijk op basis van mijn punten op de wereldranglijst al meedoen, maar ik wil liever de limiet lopen. Ik sta er niet anders in dan de vorige keren; ik ga nog steeds voor een finaleplaats en een medaille. Als ik het gevoel heb dat dat niet mogelijk is, dan doe ik niet mee."

Churandy Martina hoopt onder de 20,24 seconden te lopen om zeker te zijn van deelname aan de olympische 200 meter. Churandy Martina hoopt onder de 20,24 seconden te lopen om zeker te zijn van deelname aan de olympische 200 meter. Foto: Pro Shots

'Zou ideaal zijn als ik limiet loop'

De limiet voor de 200 meter staat op 20,24 seconden. Martina klokte afgelopen zaterdag in het Spaanse Andújar 21,20 op zijn eerste 200 meter van dit outdoorseizoen. Hij krijgt in Hengelo een nieuwe kans. "Ik probeer elke wedstrijd harder te lopen en het zou ideaal zijn als ik daar de limiet loop, maar dan moet wel het zonnetje schijnen. In kou en regen gaat het niet lukken", aldus Martina.

Voor de viervoudig olympiër is sprinten nog altijd een hobby, al heeft hij moeite met de lege stadions in coronatijd. "Met publiek is altijd beter. Wat dat betreft is het mooi dat er weer mensen bij de FBK Games aanwezig kunnen zijn. Het gaat weer de goede kant op." Bij de FBK Games zijn vijftienhonderd fans welkom.

"Ik hoop vooral dat ik lekker kan blijven trainen, mijn wedstrijden kan lopen en niet geblesseerd raak. De tijd tot aan Tokio is niet heel lang meer, dus dan moet je eigenlijk geen onderbreking hebben. Voorlopig voel ik me goed en kan ik gewoon lekker hardlopen."