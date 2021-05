Avital Selinger is maandag met een eclatante zege op België teruggekeerd als bondscoach van de Nederlandse volleybalsters. In de openingswedstrijd van de Nations League was Oranje met 3-0 te sterk voor de zuiderburen.

Nederland kwam geen moment in de problemen in de wedstrijd in het Italiaanse Rimini en won de eerste set al met 25-21. Ook de tweede set ging overtuigend naar Oranje (25-19), waarna de derde set zelfs met 25-18 in de wacht werd gesleept.

Bij afwezigheid van routiniers Laura Dijkema, Maret Grothues en Yvon Beliën was Elles Dambrink uitblinker met dertien punten. Het drietal krijgt rust en sluit later in de zomer aan bij de Nederlandse volleybalsters.

De 62-jarige Selinger werd in november aangesteld als opvolger van Giovanni Caprara. Caprara vertrok begin vorig jaar bij de volleybalbond toen de vrouwenploeg tijdens het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) het ticket voor de Spelen misliep. Het was de laatste interland die de volleybalsters tot maandag gespeeld hadden. Selinger was tussen 2004 en 2011 al bondscoach van de volleybalsters.

De vrouwenploeg kan voorlopig geen beroep doen op Robin de Kruijf. De dertigjarige Utrechtse heeft een interlandpauze ingelast omdat ze toe is aan fysieke en mentale rust. Celeste Plak, die om dezelfde reden maandenlang niet speelde, is weer in training en maakt ook deel uit van de selectie voor de Nations League, maar speelde nog niet tegen België.

Tot en met 20 juni spelen de volleybalsters nog liefst veertien Nations League-wedstrijden in Rimini, waar de spelers en begeleiders in een strenge bubbel leven. De beste vier ploegen van de prestigieuze competitie plaatsen zich voor halve finales, die op 24 juni op het programma staan. Woensdag neemt Nederland het op tegen Duitsland.