Estavana Polman blijft ondanks haar blessure in beeld voor deelname aan de Olympische Spelen. De 28-jarige speelster van Oranje is door bondscoach Emmanuel Mayonnade opgenomen in groep waarmee hij aan de voorbereiding op Tokio wil beginnen.

De voorlopige groep is al teruggebracht van 35 naar in totaal 22 speelsters. Deze moet nog verder slinken naar vijftien, plus een reserve. Met de 22 speelsters die nu op de lijst staan wil Mayonnade op 7 juni beginnen aan de voorbereiding richting de Spelen. In die periode zal doordeweeks worden getraind op Papendal.

Polman liep eerder deze maand in een wedstrijd van haar club Esbjerg opnieuw een zware knieblessure op. Het gaat om de knie waarvan ze vorig jaar al haar kruisband scheurde, waarna ze pas in maart haar rentree kon maken.

Van haar artsen kreeg Polman te horen dat ze slechts 2 procent kans heeft om de Spelen te halen, maar daar legt ze zich niet bij neer. "2 procent kans is 60 voor mij", vertelde ze vorige week aan de NOS. "Ik ga ervoor en geloof erin dat ik het kan halen."

In 2019 werd Polman nog uitgeroepen tot beste speelster van het WK in Japan, waar Oranje goud pakte. Zonder de geblesseerde opbouwspeelster werd Nederland vorig jaar op het EK teleurstellend zesde.

Het olympische handbaltoernooi begint op 24 juli. Oranje speelt in de groepsfase tegen Noorwegen, Montenegro, Japan, Zuid-Korea en Angola. Tijdens de voorbereiding zal in de Maaspoort in Den Bosch nog een drielandentoernooi worden afgewerkt met Rusland (2 juli) en Zweden (4 juli) als tegenstanders.