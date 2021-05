Marhinde Verkerk heeft besloten te stoppen met judo nu ze niet is geselecteerd voor de Olympische Spelen van Tokio. De wereldkampioene van 2009 in de categorie tot 78 kilogram neemt volgende maand afscheid op de WK in Boedapest.

De 35-jarige Verkerk mist eigenlijk alleen een olympische medaille op haar imposante erelijst. Ze hoopte na teleurstellingen bij de Spelen van 2012 (uitgeschakeld in de kwartfinales) en 2016 (verlies bij haar eerste partij) op een nieuwe kans in Tokio, maar de selectiecommissie koos voor Guusje Steenhuis.

In het judo mag een land maar één atleet per gewichtsklasse afvaardigen naar de Spelen. De 28-jarige Steenhuis stond er al beter voor na een bijna drie jaar durend kwalificatietraject en versloeg Verkerk in april ook nog in een rechtstreeks duel bij de EK in Lissabon.

"Het missen van die olympische medaille zal toch pijnlijk blijven. Ondanks dat kijk ik met trots terug op mijn carrière", zegt Verkerk maandag in een persbericht.

De Rotterdamse beleefde het absolute hoogtepunt van haar carrière toen ze in 2009 in haar geboortestad verrassend de wereldtitel veroverde. "Wereldkampioen worden is iets heel bijzonders. Er zijn maar vijf andere Nederlandse dames die dat is gelukt", aldus Verkerk, die ook nog twee keer zilver (2013 en 2015) en één keer brons (2018) pakte op de WK.

Marhinde Verkerk gaat op de schouders bij ploeggenoten na haar verrassende wereldtitel in 2009. Marhinde Verkerk gaat op de schouders bij ploeggenoten na haar verrassende wereldtitel in 2009. Foto: ANP

Verkerk is nog gretig voor laatste WK

Verkerk heeft de afgelopen maand gebruikt om te beslissen of ze na het missen van de Spelen nog wilde doorgaan als topjudoka. "Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar uiteindelijk is alles een proces en zo zie ik deze afsluiting ook. Ik leef naar de WK en het einde van mijn carrière toe."

De Rotterdamse, die haar topsportleven in de afgelopen zeven jaar al combineerde met werkzaamheden als interieurarchitect, hoopt op 11 juni als afscheidscadeau een vijfde WK-medaille te veroveren.

"Afgelopen week heb ik op trainingsstage in Spanje weer gemerkt hoe gretig ik nog steeds ben. Ik ga naar de WK om het maximale uit mezelf te halen. Zoals ik heel mijn carrière heb gedaan."