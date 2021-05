Epke Zonderland doet deze week niet mee aan de World Challenge Cup in Varna. De voorbereiding van de 35-jarige Fries op de turnwedstrijd in Bulgarije werd verstoord doordat hij voor een korte trainingsstage in Israël was toen de situatie daar escaleerde.

Turnbond KNGU meldt maandag dat Zonderland zich door een "situatie van overmacht" heeft teruggetrokken voor de World Challenge Cup, een van de weinige turnwedstrijden in de aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio (23 juli-8 augustus).

Zonderland reisde op 6 mei af naar Israël, waar hij bij goed weer hoopte te kunnen trainen. Op diezelfde dag begon het hevigste conflict tussen Israël en de extremistische Palestijnse beweging Hamas sinds 2014 door Palestijnse protesten over de dreigende huisuitzetting van zes gezinnen in een wijk in het bezette Oost-Jeruzalem.

Vanaf maandag 10 mei begonnen er raketaanvallen van beide partijen. Pas eind vorige week kwam er een staakt-het-vuren. Zonderland moest daardoor langer dan verwacht in Israël blijven en ziet nu af van deelname in Varna.

"Mijn voorbereiding op de Olympische Spelen moet ik weer aanpassen", aldus Zonderland, die nog niet 100 procent zeker is van deelname in Tokio.

Zonderland weet nog niet of wereldbeker doorgaat

De olympisch kampioen op de rekstok van 2012 leek al zeker van deelname aan zijn vierde Spelen toen de Japanner Hidetaka Miyachi ontbrak op de deelnemerslijst van de laatste wereldbekerwedstrijd in Doha. Miyachi is de enige turner die zich nog ten koste van Zonderland kan plaatsen voor de Spelen.

De wedstrijd in Doha is echter uitgesteld - er is nog steeds geen definitieve datum - waardoor Miyachi mogelijk een herkansing krijgt om zich te plaatsen. Volgens de KNGU gaat de World Cup in principe door, maar wacht de internationale bond FIG nog op toestemming van de autoriteiten in Qatar.

"Ik blijf mij voorbereiden op de Spelen in Tokio, mét of zonder qualifier in Doha", aldus Zonderland.