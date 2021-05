Kim Polling hoopt nog steeds dat ze over twee maanden mee mag doen aan de Olympische Spelen van Tokio. De dertigjarige Nederlandse heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van de judobond om Sanne van Dijke aan te wijzen in haar gewichtsklasse.

Goed om te weten Nederland mag per gewichtsklasse slechts één judoka naar de Spelen sturen.

Kim Polling en Sanne van Dijke waren in de categorie tot 70 kilogram verwikkeld in een concurrentiestrijd.

Het olympisch kwalificatietraject begon in mei 2018. De Masters in Doha (januari), de Grand Slam in Tel Aviv (februari) en de EK in Lissabon (april) waren de drie laatste meetmomenten.

"Ik scoor simpelweg beter op bijna alle relevante statistieken", zegt Polling maandag tegen de NOS. "Ik wil gewoon dat degene die echt het meeste kans heeft op een medaille gestuurd wordt."

In het judo mag een land per gewichtsklasse maar één sporter afvaardigen naar de Spelen. In de categorie tot 70 kilogram bij de vrouwen was er een felle strijd tussen Polling en Van Dijke voor het enige Nederlandse ticket.

De selectiecommissie van de judobond koos een maand geleden voor de 25-jarige Van Dijke. Polling staat één plek hoger op de wereldranglijst (vierde om vijfde) en heeft met onder meer vier Europese titels een langere erelijst dan haar rivaal, maar de selectiecommissie oordeelde dat tweevoudig Europees kampioene Van Dijke dit jaar beter gepresteerd heeft en daarom naar Tokio mag.

"Uiteindelijk hebben we - mede op basis van de input van coaches - het laatste gedeelte van het traject eruit gelicht. Dat is licht in het voordeel van Sanne", zei voorzitter Tjaart Kloosterboer van de selectiecommissie in een toelichting. "Het is ongelooflijk wrang voor Kim dat we haar niet mee kunnen nemen naar Tokio."

Sanne van Dijke mag (voorlopig) naar de Spelen. Foto: ANP

EK in Lissabon telde zwaar mee

Polling legde zich in eerste instantie neer bij de keuze van de bond, maar na het ontvangen van een uitgebreide toelichting dient ze nu toch een bezwaar in tegen de beslissing. "Er is altijd gezegd: de toernooien in 2021 tellen niet zwaarder mee dan andere toernooien uit het kwalificatietraject. Ik wil gewoon antwoorden."

Polling, die tijdens het kwalificatietraject geplaagd werd door blessureleed, vindt het vooral vreemd dat het EK van april heel belangrijk is gemaakt door de selectiecommissie.

Van Dijke werd Europees kampioene in Lissabon, terwijl Polling in de halve finales verloor van de Franse wereldtopper Margaux Pinot. De in Italië woonachtige Groningse sloeg de strijd om het brons vervolgens uit voorzorg over, omdat ze last had van haar elleboog. "Als ik had geweten dat het EK zo belangrijk zou zijn, had ik natuurlijk voor brons gejudood", zegt Polling nu.

De onafhankelijke bezwaarcommissie heeft tot en met vrijdag 17.00 uur om te reageren op het protest van Polling.