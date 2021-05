Phil Mickelson heeft zondag historie geschreven. De vijftigjarige Amerikaan won op Kiawah Island de 103e editie van het PGA Championship en is nu de oudste winnaar van een major ooit.

Mickelson is de opvolger van zijn landgenoot Julius Boros, die in 1968 op 48-jarige leeftijd het PGA Championship won en zich daardoor meer dan vijftig jaar de oudste winnaar van een van de vier grootste toernooien in het golf mocht noemen.

Mickelson ging na de tweede en derde ronde van het PGA Championship in de Amerikaanse staat South Carolina al aan de leiding. Hij sloot het toernooi, dat door de harde wind aan de kust onder lastige omstandigheden werd gespeeld, zondag af met een ronde van 73 slagen (1 over par).

Met zijn totaal van 282 slagen (-6) hield 'Lefty' zijn landgenoot Brooks Koepka en de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen achter zich. Zij hadden 284 slagen nodig voor de 72 holes en delen de tweede plek. Koepka won het toernooi in 2018 en 2019.

"Dit is een van die momenten die me mijn hele leven zullen bijblijven", zei Mickelson, de nummer 115 van de wereld die al twee jaar geen toernooi op de PGA Tour had gewonnen. "Ik weet niet hoe ik dit gevoel moet beschrijven. Het gevoel dat ik zoiets groots gepresteerd heb, terwijl heel weinig mensen dachten dat ik dit nog kon."

Het is de zesde keer dat Mickelson een major wint. De Amerikaan, die in 1991 zijn eerste titel op de PGA Tour pakte, was in 2005 al de beste bij het PGA Championship, won in 2004, 2006 en 2010 de Masters en veroverde in 2013 het Brits Open. Bij het US Open eindigde hij maar liefst zes keer als (gedeeld) tweede.