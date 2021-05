De Amerikaanse golfer Phil Mickelson (50) heeft zondagavond de 103e editie van het PGA Championship op Kiawah Island gewonnen. Hij schreef daarmee golfhistorie en is nu de oudste winnaar ooit van een major.

Die statistiek stond tot zondag op naam van Julius Boros, die in 1968 het PGA Championship won op 48-jarige leeftijd.

Mickelson ging de afgelopen dagen al aan de leiding bij het PGA Championship. Hij sloot het toernooi na vier ronden af met in totaal 282 slagen. Daarmee liet hij zijn landgenoot Brooks Koepka en de Zuid-Afrikaanse Louis Oosthuizen achter zich. Zij hadden een score van 284 en delen de tweede plek. Koepka won het toernooi in 2018 en 2019.

Het is de zesde keer dat Mickelson een major wint. Hij was in 2005 al de beste bij het PGA Championship, won in 2004, 2006 en 2010 de Masters en veroverde in 2013 het Brits Open. Bij de US Open eindigde hij liefst zes keer als (gedeeld) tweede.