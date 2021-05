Rinus van Kalmthout is zondag knap als derde geëindigd in de zogeheten 'Fast Nine', de kwalificatie voor de Indy 500. De twintigjarige Hoofddorper mag daardoor volgende week zondag vanaf de eerste startrij aan de prestigieuze Amerikaanse race beginnen.

'VeeKay' ging de Indianapolis Motor Speedway in vier rondes rond met een gemiddelde snelheid van 231,511 mijl per uur (372.581 kilometer per uur). Alleen Colton Herta (231,655 mijl per uur) en Scott Dixon (231,685 mijl per uur) waren nipt sneller dan de coureur van Ed Carpenter Racing.

Van Kalmthout beleefde vorig jaar ook al een sterke voor de kwalificatie voor zijn eerste Indy 500. Hij eindigde toen als vierde en mocht daardoor vanaf de tweede startrij aan de wedstrijd beginnen. In de race eindigde hij door een mislukte pitstop uiteindelijk als twintigste.

Vorige week schreef Van Kalmthout geschiedenis met een zeldzame Nederlandse overwinning in de IndyCar Series. In 2007 won Robert Doornbos als laatste Nederlander een IndyCar-race. Dat deed hij in de ChampCar-klasse; er waren destijds twee bonden die hun eigen IndyCar-klasse organiseerden. IndyCar-legende Arie Luyendyk won in de jaren negentig meerdere races.

De 105e editie van de Indy 500, die twee keer werd gewonnen door Luyendyk, wordt volgende week zondag verreden.

Vorig jaar ging Takuma Sato, die niet verder kwam dan de vijftiende plek in de kwalificatie, voor de tweede keer met overwinning aan de haal in de befaamde race.