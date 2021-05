Ranomi Kromowidjojo is voldaan na de EK langebaan in Boedapest, waar ze zondag op de 50 meter vlinderslag haar tweede individuele gouden medaille van het toernooi pakte. De dertigjarige Groningse voelt dat ze er goed voorstaat met de Olympische Spelen in aantocht.

"Ik kijk met een hartstikke goed gevoel terug op dit toernooi", aldus Kromowidjojo, die dinsdag in Hongarije al voor de tweede keer in haar carrière Europees kampioene werd op de 50 meter vrije slag.

Ze had daar graag ook een medaille op de 100 meter vrije slag aan toegevoegd, maar op dat onderdeel werd ze vierde. "De 100 vrij vond ik niet goed van mezelf. Zowel qua ranking als qua race. Ik denk dat ik daar niet het maximale resultaat uit heb gehaald."

Hoewel de 50 meter vlinder geen olympisch nummer is, haalde Kromowidjojo toch veel voldoening uit haar gouden plak. "Deze titel was het hoogst haalbare van dit seizoen op dit nummer. Bam, dat is gelukt", zei ze.

"Het belangrijkste van deze week was dat ik richting Tokio, in een internationale competitie, met name de finales zou zwemmen zoals ik dat op de Spelen wil doen. Alleen op de 100 vrij lukte dat dus niet. De 50 vrij wil ik nog iets meer perfectioneren."

Medaillespiegel EK zwemmen 1. Groot-Brittannië: 11x goud, 9x zilver, 6x brons

2. Rusland: 9x goud, 5x zilver, 8x brons

3. Italië: 5x goud, 9x zilver, 13x brons

4. Hongarije: 5x goud, 3x zilver, 4x brons

5. Nederland: 4x goud, 5x zilver, 1x brons

Nederland eindigt EK met tien medailles

Mede dankzij de inbreng van Kromowidjojo eindigde Nederland de EK langebaan met tien medailles: vier keer goud, vijf keer zilver en één keer brons. De 33-jarige Femke Heemskerk zegevierde op de 100 vrij, terwijl Kira Toussaint (27) Europees kampioene werd op de 50 rug.

"Het biedt allemaal geen garantie voor de toekomst, maar we krijgen wel het gevoel dat we met de meeste zwemmers op de goede weg zijn", aldus technisch directeur André Cats van zwembond KNZB. "We gaan naar Tokio met een mix van gevestigde namen als Ranomi en Femke en nieuwe kanshebbers als Kira en Arno Kamminga."

Vijf jaar geleden, bij de Spelen van Rio de Janeiro, pakte de zwemploeg in het 50 meterbad geen enkele medaille. In het open water was er wel succes met goud voor Sharon van Rouwendaal en Ferry Weertman op de 10 kilometer.

Weertman en met name Van Rouwendaal gaan als favoriet voor goud naar Tokio. De schoonspringsters Inge Jansen en Celine van Duijn hebben zich ook geplaatst voor de Spelen, net als de waterpolosters. De synchroonzussen Noortje en Bregje de Brouwer hopen zich komende maand in Barcelona te kwalificeren.

De Spelen in Tokio beginnen op 23 juli en duren tot en met 8 augustus.